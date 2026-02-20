Sempat Putus Akibat Banjir, Jembatan Bubak Kini Kembali Beroperasi

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Pembangunan Jembatan Bubak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto yang sempat terputus akibat banjir telah rampung. Kini jembatan tersebut bisa beroperasi dan bisa dilalui masyarakat.

Gubernur Jawa Timur meresmikan langsung jembatan tersebut, Kamis (19/2) malam. Jembatan rangka baja standar tersebut memiliki panjang bentang 60 meter dan lebar jalan 7 meter dengan nilai pembangunan sekitar Rp13 miliar.

Khofifah berharap dengan dibangunya kembali jembatan tersebut bisa memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas sosial dan keagamaan.

"Momentum peresmian terasa istimewa karena bertepatan dengan 1 Ramadhan 1447 Hijriah. Semoga hadirnya Jembatan Bubak menjadi simbol penguatan silaturahmi, memperlancar akses masyarakat untuk beribadah, bekerja, berdagang, beraktivitas, sekaligus menjadi berkah bagi seluruh warga Gondang dan Kabupaten Mojokerto," ungkap Khofifah.

Dia menjelaskan pembangunan kembali jembatan itu merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Bupati Mojokerto.

“Alhamdulillah seminggu kemarin Jembatan Bubak selesai pengerjaan 100 persen," ucapnya.

Menurut Khofifah, pembangunan Jembatan Bubak tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan perputaran ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan jembatan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto telah merancang dan mengerjakan proyek jembatan dengan desain yang tidak hanya kokoh dan fungsional, tetapi juga indah dan fotogenik.