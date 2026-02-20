Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Siap-Siap Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (20/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Sukun. Blimbing, Kedungkandang, Klojen, dan Lowokwaru berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Blimbing berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dampit, Gondanglegi, Lawang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Kasembon, Kepanjen, Lawang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.