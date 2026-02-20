Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Sejumlah Kawasan Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (20/2).

Paginya Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo berawan. Kawasan lainnya diguyur hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)