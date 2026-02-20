Cuaca Jawa Timur 20 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (20/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Sampang, Sumenep. Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan.

Gerimis juga mengguyur Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, dan Trenggalek. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Jombang. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Jombang, Kota Kediri, Lumajang, Magetan, dan Ponorogo. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-30 kilometer per jam.