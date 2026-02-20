Proyek Padel di Keputih Surabaya Mulai Dibongkar Usai Terbit SP3
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bangunan proyek lapangan padel di kawasan Eastern Park, Kelurahan Keputih, Surabaya yang dinilai melanggar titik koordinat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dikeluhkan warga petani tambak karena diduga menyerobot sempadan sungai, mulai dibongkar.
Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh pihak pengembang menggunakan alat berat pada bagian tembok tepi sungai sejak Senin (15/2), setelah terbit Surat Peringatan Ketiga (SP3) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
Informasi tersebut disampaikan warga petani tambak setempat bernama Wahadi.
“Iya, sudah mulai dibongkar sejak hari Senin kemarin,” ujar Wahadi, Rabu (18/2).
Wahadi menyatakan dirinya bersama petani tambak lain akan terus mengawasi proses pembongkaran hingga kondisi sungai dikembalikan seperti semula.
“Tetap kami pantau sampai tuntutan kami terwujud. Sungai dikembalikan sesuai ukuran semula, 6 sampai 8 meter. Bibir sungai sempadan tanggul 5 sampai 7 meter untuk akses jalan petani tambak,” ucapnya.
Pengembang Bantah Serobot Sempadan
Terpisah, Project Director Grand Eastern Johan Prajitno mengatakan pihaknya tidak menyerobot sempadan sungai. Menurutnya, pembangunan plengsengan justru bertujuan menjaga lebar sungai agar tidak longsor.
Bangunan proyek padel di kawasan Eastern Park Keputih Surabaya mulai dibongkar setelah DPRKPP menerbitkan SP3 karena diduga melanggar PBG dan sempadan sungai.
