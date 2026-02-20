JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Proyek Padel di Keputih Surabaya Mulai Dibongkar Usai Terbit SP3

Proyek Padel di Keputih Surabaya Mulai Dibongkar Usai Terbit SP3

Jumat, 20 Februari 2026 – 15:03 WIB
Proyek Padel di Keputih Surabaya Mulai Dibongkar Usai Terbit SP3 - JPNN.com Jatim
Bangunan proyek padel di kawasan Eastern Park Keputih Surabaya mulai dibongkar setelah DPRKPP menerbitkan SP3 karena diduga melanggar PBG dan sempadan sungai. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bangunan proyek lapangan padel di kawasan Eastern Park, Kelurahan Keputih, Surabaya yang dinilai melanggar titik koordinat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dikeluhkan warga petani tambak karena diduga menyerobot sempadan sungai, mulai dibongkar.

Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh pihak pengembang menggunakan alat berat pada bagian tembok tepi sungai sejak Senin (15/2), setelah terbit Surat Peringatan Ketiga (SP3) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

Informasi tersebut disampaikan warga petani tambak setempat bernama Wahadi.

Baca Juga:

“Iya, sudah mulai dibongkar sejak hari Senin kemarin,” ujar Wahadi, Rabu (18/2).

Wahadi menyatakan dirinya bersama petani tambak lain akan terus mengawasi proses pembongkaran hingga kondisi sungai dikembalikan seperti semula.

“Tetap kami pantau sampai tuntutan kami terwujud. Sungai dikembalikan sesuai ukuran semula, 6 sampai 8 meter. Bibir sungai sempadan tanggul 5 sampai 7 meter untuk akses jalan petani tambak,” ucapnya.

Baca Juga:

Pengembang Bantah Serobot Sempadan

Terpisah, Project Director Grand Eastern Johan Prajitno mengatakan pihaknya tidak menyerobot sempadan sungai. Menurutnya, pembangunan plengsengan justru bertujuan menjaga lebar sungai agar tidak longsor.

Bangunan proyek padel di kawasan Eastern Park Keputih Surabaya mulai dibongkar setelah DPRKPP menerbitkan SP3 karena diduga melanggar PBG dan sempadan sungai.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   proyek lapangan padel pembangunan lapangan padel pelanggaran pbg DPRKPP Surabaya eastern park surabaya lapangan padel surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU