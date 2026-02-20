JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Fenomena Gen Z Ogah Jadi Manajer, Dosen Ubaya Ungkap Dampaknya bagi Perusahaan

Fenomena Gen Z Ogah Jadi Manajer, Dosen Ubaya Ungkap Dampaknya bagi Perusahaan

Jumat, 20 Februari 2026 – 14:09 WIB
Fenomena Gen Z Ogah Jadi Manajer, Dosen Ubaya Ungkap Dampaknya bagi Perusahaan - JPNN.com Jatim
Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (Ubaya) Dr Elsye Tandelilin. Foto: Humas Ubaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Media sosial tengah diramaikan fenomena Generasi Z yang enggan menduduki posisi manajerial. Tren ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (Ubaya) Dr Elsye Tandelilin menyebut fenomena tersebut dikenal dalam dunia manajemen sebagai The Management Gap atau Conscious Uncoupling from Management.

"Bagi Gen Z, menduduki sebuah jabatan manajerial bukanlah sebuah prestasi, melainkan beban yang tidak seimbang dengan imbalan yang diterima” ujar Elsye dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2).

Baca Juga:

Menurutnya, dalam jangka pendek fenomena ini dapat memicu kekosongan kepemimpinan serta meningkatnya angka pengunduran diri di level manajer menengah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan krisis suksesi kepemimpinan di level atas.

“Perusahaan bisa terguncang secara finansial karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk rekrutmen eksternal dan pelatihan,” katanya.

Elsye juga menilai, absennya manajer menengah dapat menurunkan inovasi organisasi karena tidak ada 'jembatan' yang menghubungkan visi strategis dengan eksekusi teknis di lapangan.

Baca Juga:

Selain itu, ketergantungan pada manajer senior berisiko memicu burnout. Jika berlangsung lama, fondasi manajerial perusahaan bisa menjadi rapuh.

Solusi: Pendekatan Individual Contributor

Fenomena Gen Z yang menghindari posisi manajerial memicu kekosongan kepemimpinan dan krisis suksesi. Ini penjelasan pakar manajemen Ubaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gen Z ogah jadi manajer gen z The Management Gap fenomena gen z krisis suksesi perusahaan manajemen ubaya ubaya berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU