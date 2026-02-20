18 Barang Bukti Diamankan, Ledakan Maut di Situbondo Diduga dari Bahan Petasan

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Ledakan hebat menghancurkan sebuah rumah di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Rabu (18/2) sekitar pukul 12.00 WIB.

Akibat peristiwa itu, satu orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka bakar serta patah tulang.

Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie memastikan ledakan tersebut berasal dari serbuk petasan yang disimpan di dalam rumah milik Kulsum (60).

"Tim Identifikasi Polres dibantu Tim Identifikasi dan Laboratorium Forensik Polda Jatim, pada hari ini olah TKP dan mengamankan 18 barang bukti dari lokasi ledakan petasan," kata Bayu, Kamis.

Barang bukti yang diamankan di antaranya selongsong petasan, alat penggulung selongsong, sumbu petasan, rekaman CCTV, pakaian, dan sejumlah barang lainnya.

Menurut Bayu, hasil sementara menunjukkan ledakan dipicu bahan petasan berkategori low explosive atau daya ledak rendah.

"Ledakan tersebut dipicu oleh bahan petasan, bukan bahan peledak lainnya karena bahan peledak low explosive atau daya ledak rendah," ujarnya.

Walakin polisi belum bisa memastikan kronologi lengkap kejadian. Sebab, para korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar serius.