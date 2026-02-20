Angin Puting Beliung Rusak 15 Rumah di Magetan

JPNN.com

Jumat, 20 Februari 2026 – 11:26 WIB
Petugas BPBD Magetan dan warga melakukan pendataan dan perbaikan atap rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung yang terjadi di Desa Tamabkrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jatim, Kamis (19/2/2026). ANTARA/HO-BPBD Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Bencana angin puting beliung menerjang dua desa di Kabupaten Magetan pada Kamis (19/2). Sebanyak 15 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 14.20 WIB.

"Angin kencang menyebabkan atap rumah warga tersapu. Rinciannya, terdapat 14 rumah warga yang terdampak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan dan satu rumah warga di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan," ujar Eka.

Petugas BPBD langsung turun ke lokasi untuk melakukan pendataan dan penanganan.

Selain itu, bantuan kebutuhan mendesak juga disalurkan bersama unsur terkait, di antaranya Dinsos Magetan, TNI, Polri, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta relawan.

"Sekitar pukul 17.21 WIB penanganan di beberapa lokasi selesai dilaksanakan, bantuan selesai disalurkan, dan perbaikan atap rumah akan dilakukan secara mandiri," kata Eka.

BPBD mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi cuaca ekstrem sebagaimana prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Warga diminta menghindari aktivitas di luar rumah saat hujan lebat disertai angin kencang.

Angin puting beliung menerjang Magetan, Jawa Timur. Sebanyak 15 rumah warga rusak akibat atap tersapu angin kencang.
Sumber Antara
