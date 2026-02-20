Bus Trans Jatim Tabrak Trailer di Sidayu Gresik, Bagian Depan Ringsek

jatim.jpnn.com, GRESIK - Bus Trans Jatim mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Kamis (19/2) sekitar pukul 13.30 WIB.

Peristiwa tersebut dibenarkan Kapolsek Sidayu Suharto. Dia menjelaskan kecelakaan bermula saat bus yang dikemudikan Rahmudi, warga Rembang, melaju dari arah barat menuju timur.

Setibanya di lokasi kejadian, sebuah truk trailer yang berada di depan bus melakukan pengereman mendadak.

Sopir trailer terpaksa menghentikan laju kendaraan karena ada kendaraan lain di depannya yang tiba-tiba berhenti.

“Pengemudi tidak sempat menghindar sehingga terjadi benturan di bagian belakang trailer karena jarak bus dengan truk terlalu dekat,” jelas Suharto.

Akibat kecelakaan tersebut, bus Trans Jatim mengalami rusak parah.

Beruntungnya, dalam insiden kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa.

"Bus Trans Jatim mengalami rusak bagian depan dan truk trailer mengalami rusak bagian depan dan selang kopling pecah," katanya. (mcr23/jpnn)