Pendaki 16 Tahun Hilang di Kawah Ijen Ditemukan Selamat, Terjebak di Tebing

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen.

Korban bernama Muhammad DZikri Maulana (16), warga Desa Tamansari, Kecamatan Licin, ditemukan dalam kondisi selamat pada Kamis sekitar pukul 16.15 WIB.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan korban ditemukan pada hari kedua pencarian.

"Alhamdulillah korban ditemukan dalam keadaan selamat, namun kondisinya lemas, dan pendaki tersebut ditemukan di area tebing dengan jarak sekitar 890 meter dari lokasi hilang," kata Oka, Kamis (19/2) malam.

Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi pada pukul 17.50 WIB.

Korban berhasil dibawa turun menuju Pos Paltuding, lalu dievakuasi menggunakan ambulans ke Puskesmas Licin untuk mendapatkan perawatan medis.

Oka menjelaskan, operasi SAR hari kedua dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan drone thermal dan peralatan jungle rescue.

"Operasi SAR hari ini dalam kondisi cuaca mendung hingga hujan ringan, namun upaya pencarian terus dimaksimalkan dengan dukungan drone thermal," ujarnya.