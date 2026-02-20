Jadwal Buka Puasa Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 20 Februari 2026
Jumat, 20 Februari 2026 – 15:33 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merilis jadwal buka puasa Surabaya dan daerah sekitar selama Ramadan 2026.
Berikut jadwal buka puasa Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini, Jumat (20/2).
1. Surabaya
Magrib: 17.55 WIB
Isya: 19.05 WIB
2. Sidoarjo
Magrib: 17.55 WIB
Isya: 19.05 WIB
3. Gresik
Magrib: 17.55 WIB
Isya: 19.05 WIB
4. Malang
Magrib: 17.56 WIB
Isya: 19.07 WIB
5. Kediri
Magrib: 17.58 WIB
Isya: 19.08 WIB
6. Jember
Magrib: 17.52 WIB
Isya: 19.02 WIB
