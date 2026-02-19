Ramadan 2026, Adira Finance Tawarkan Promo Kredit dan Program Umrah

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) menghadirkan Adira Expo Berkah Ramadan di Atrium Sunrise Mall Mojokerto pada 20–22 Februari 2026.

Mengusung tagline Pilih Barang Impianmu, Ajukan Kreditnya, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Adira Finance dalam mendekatkan akses pembiayaan yang mudah, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat selama bulan suci.

Head of Regional SSD Jawa Timur Adira Finance Irfan Budianto mengatakan Ramadan kerap menjadi momen penting bagi masyarakat dalam merencanakan berbagai kebutuhan, mulai dari kendaraan hingga perencanaan ibadah.

“Ramadan identik dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Melalui Adira Expo Berkah Ramadan, kami menghadirkan solusi pembiayaan yang praktis dan terintegrasi dalam satu lokasi,” ujar Irfan saat konferensi pers di Graha Adira Finance Jatim, Kamis (19/2).

Irfan menjelaskan dalam pameran ini, pengunjung dapat mengakses pembiayaan kendaraan baru dan bekas, SolusiDana, hingga pembiayaan berbasis syariah. Seluruh layanan dilengkapi fasilitas approval di tempat.

Selama pameran berlangsung, Adira Finance menawarkan sejumlah promo menarik, antara lain cashback adirapoin hingga Rp 1 juta untuk pengajuan SolusiDana, margin ringan untuk mobil baru dan bekas, DP ringan untuk motor baru, hingga diskon angsuran satu bulan dan garansi mesin enam bulan untuk motor bekas.

Tak hanya itu, pameran ini juga terintegrasi dengan program loyalitas Umrah Untuk Sahabat yang telah berjalan sejak 2024 dan telah memberangkatkan ratusan konsumen.

“Ini bukan sekadar hubungan transaksional. Kami ingin bersinergi dengan masyarakat. Program Umrah Untuk Sahabat menjadi bentuk apresiasi kami kepada konsumen,” jelas Irfan.