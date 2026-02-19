Kecelakaan Maut di Lamongan, Pemotor Lansia Tewas Tertemper Kereta

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kejadian nahas menimpa seorang lansia berinisial K (66) warga Desa Gembong, Kecamatan Babat, Lamongan yang tewas tertemper kereta api di perlintasan tanpa palang pintu, Kamis (19/2).

Korban tertabrak Kereta Api Sembrani Nomor 39 yang melaju dari arah timur menuju barat (Surabaya–Jakarta) di perlintasan KA KM 165+2/3 (PJL 264).

Kapolsek Babat Kompol Chakim Amrullah menjelaskan kejadian itu bermula saat korban mengendarai sepeda motor sembari membawa barang. Dia melaju arah utara ke selatan.

Di saat bersamaan, ada kereta yang hendak melintas. Korban sempat diperingatkan oleh warga. Namun, diduga tidak terdengar.

"Diduga korban tidak mendengar peringatan tersebut dan tetap melintas di perlintasan tanpa palang pintu itu hingga akhirnya tertabrak kereta api," kata Chakim.

Akibat kejadian itu, korban terpental kurang lebih 30 meter dari titik benturan. Dia dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Kereta api mengalami kerusakan ringan, tetapi masih dapat melanjutkan perjalanan," ujarnya

Anggota Polsek Babat dan Personel Unit Gakkum Sat Lantas Polres Lamongan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya, personel Polsek Babat mengevakuasi korban ke RSUD Karangkembang.