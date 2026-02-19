Polisi Selidiki Ledakan Petasan Maut Situbondo, Tim Forensik Turun Tangan

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sat Reskrim Polres Situbondo mulai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan petasan di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kamis (19/2).

Olah TKP dilakukan setelah Tim Gegana Polda Jatim mensterilkan lokasi ledakan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan enam lainnya luka-luka.

Ledakan hebat itu terjadi pada Rabu (18/2) sekitar pukul 12.00 WIB. Rumah milik Kulsum (60) ambruk rata dengan tanah diduga akibat serbuk petasan yang disimpan di dalam rumah.

Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie mengatakan tim identifikasi saat ini tengah bekerja di lokasi kejadian.

"Saat ini Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres Situbondo bersama Tim Identifikasi dan Laboratorium Forensik Polda Jatim, sedang melakukan olah TKP," kata Bayu.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan menambahkan olah TKP baru bisa dilakukan setelah lokasi dipastikan aman.

"Iya saat ini kami baru mulai melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan," ujar Agung.

Akibat ledakan tersebut, tujuh orang menjadi korban. Satu orang, Supriyadi (50), meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan bangunan.