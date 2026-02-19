Ular Piton 3 Meter Muncul di Lahan Warkop, Damkar Gresik Lakukan Evakuasi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Aktivitas bersih-bersih lahan warung kopi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, mendadak berubah menegangkan. Seekor ular piton sepanjang tiga meter ditemukan bersembunyi di balik semak-semak, Rabu (18/2).

Kemunculan reptil berukuran besar itu pertama kali diketahui oleh pemilik lahan Syarif Hidayat saat sedang merapikan area warkop miliknya sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itulah dia melihat gerakan mencurigakan dari balik rimbunan tanaman.

Tak berani bertindak sendiri, Syarif memilih menjaga jarak dan segera melaporkan temuannya ke layanan darurat.

“Bapak Syarif Hidayat mengawasinya dari jauh dan langsung melaporkan ke Command Center akas 112 Gresik,” kata Perwira Piket Damkar Gresik Fathoni.

Tim Damkar Gresik langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Setibanya di tempat kejadian, petugas menyisir area lahan warkop guna memastikan posisi ular.

“Setelah sampai di lokasi, pasukan langsung melakukan pencarian ular piton tersebut di area lahan warkop tersebut,” ujarnya.

Sekitar pukul 17.15 WIB, ular piton berhasil ditemukan dan diamankan. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar tidak membahayakan petugas maupun warga sekitar.

“Kemudian ular itu kami evakuasi dan dimasukan dalam karung, Setelah di rasa aman, pasukan balik kanan sekitar pukul 17:45 WIB,” jelasnya.