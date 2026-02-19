JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Geger! Tiga Pemuda Terbaring Tanpa Daya di Jalan Driyorejo, Ternyata

Geger! Tiga Pemuda Terbaring Tanpa Daya di Jalan Driyorejo, Ternyata

Kamis, 19 Februari 2026 – 14:09 WIB
Geger! Tiga Pemuda Terbaring Tanpa Daya di Jalan Driyorejo, Ternyata - JPNN.com Jatim
Tiga pemuda ditemukan dalam kondisi tergeletak di tepi jalan kawasan Perumahan Patria Bambe, Driyorejo, Gresik pada Rabu (18/2) sekitar pukul 09.00 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Tiga pemuda ditemukan dalam kondisi tergeletak di tepi jalan kawasan Perumahan Patria Bambe, Driyorejo, Gresik pada Rabu (18/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Keberadaan mereka sempat membuat warga khawatir karena dikira menjadi korban tindak kejahatan atau kecelakaan lalu lintas.

Setelah dilakukan pengecekan, ketiganya diketahui hanya tertidur lelap akibat pengaruh minuman keras. Mereka merupakan pemuda asal Waru Gunung yang sebelumnya mengonsumsi arak.

Baca Juga:

Kapolsek Driyorejo Kompol Musihram menjelaskan ketiganya dalam kondisi mabuk berat saat ditemukan petugas.

“Pemuda dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi Arak Bali yang dibeli dari Sepanjang Sidoarjo,” kata Musihram.

Petugas kemudian membangunkan dan mengamankan para pemuda tersebut ke Mapolsek Driyorejo untuk diberikan pembinaan.

Baca Juga:

“Pemuda itu kami amankan dan kami lakukan penindakan humanis,” jelasnya.

Selain memberikan teguran kamtibmas, polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa, terutama menjelang bulan Ramadan.

Sempat bikin panik warga, tiga pemuda yang tergeletak di pinggir Jalan Driyorejo ternyata mabuk.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GRESIK driyorejo gresik Polsek Driyorejo Gresik pemuda tergeletak Gresik pemuda mabuk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU