Geger! Tiga Pemuda Terbaring Tanpa Daya di Jalan Driyorejo, Ternyata

jatim.jpnn.com, GRESIK - Tiga pemuda ditemukan dalam kondisi tergeletak di tepi jalan kawasan Perumahan Patria Bambe, Driyorejo, Gresik pada Rabu (18/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Keberadaan mereka sempat membuat warga khawatir karena dikira menjadi korban tindak kejahatan atau kecelakaan lalu lintas.

Setelah dilakukan pengecekan, ketiganya diketahui hanya tertidur lelap akibat pengaruh minuman keras. Mereka merupakan pemuda asal Waru Gunung yang sebelumnya mengonsumsi arak.

Kapolsek Driyorejo Kompol Musihram menjelaskan ketiganya dalam kondisi mabuk berat saat ditemukan petugas.

“Pemuda dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi Arak Bali yang dibeli dari Sepanjang Sidoarjo,” kata Musihram.

Petugas kemudian membangunkan dan mengamankan para pemuda tersebut ke Mapolsek Driyorejo untuk diberikan pembinaan.

“Pemuda itu kami amankan dan kami lakukan penindakan humanis,” jelasnya.

Selain memberikan teguran kamtibmas, polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa, terutama menjelang bulan Ramadan.