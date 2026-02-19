Pemkab Situbondo akan Perbaiki 12 Rumah Rusak Akibat Ledakan Petasan

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo memperbaiki 12 rumah warga yang rusak akibat ledakan di rumah produksi petasan di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah saat meninjau langsung lokasi kejadian dan rumah para korban.

Selain meninjau rumah warga terdampak, Ulfiyah juga mendatangi korban luka yang dirawat di RSU dr Abdoer Rahem Situbondo dan RSUD Asembagus.

“Pemkab Situbondo akan membantu perbaikan seluruh rumah warga yang terdampak ledakan petasan. Selain itu, biaya pengobatan para korban juga akan kami tanggung,” ujar Ulfiyah, Rabu (18/2).

Ulfiyah mengungkapkan berdasarkan laporan sementara, jumlah rumah yang terdampak tercatat tujuh unit.

Namun, setelah dilakukan pengecekan langsung di lapangan, jumlahnya bertambah menjadi 12 rumah yang mengalami kerusakan.

Dengan adanya kejadian itu, Pemkab Situbondo juga mengimbau masyarakat agar tidak membuat maupun menyalakan petasan, terutama dalam menyambut bulan Ramadan, demi menghindari kejadian serupa terulang kembali.

Diberitakan sebelumnya, ledakan petasan tersebut mengakibatkan tujuh orang mengalami luka bakar dan patah tulang, serta satu korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Korban meninggal diketahui bernama Supriyadi (50).