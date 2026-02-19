Suara Ledakan Rumah Produksi Petasan di Situbondo Terdengar hingga Kantor Desa

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 13:08 WIB
Polisi pasang garis polisi di lokasi kejadian ledakan petasan di Dusun Mimbo Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Rabu (18/2/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, dikejutkan oleh ledakan hebat dari sebuah rumah di Dusun Mimbo pada Rabu (18/2) siang.

Kepala Desa Sumberanyar Suharto mengungkapkan rasanya ledakan itu, bahkan terdengar sampai ke kantor desa.

“Saya sedang berada di kantor desa saat ledakan terjadi. Suaranya begitu keras hingga terasa sampai ke sini. Warga panik, dan saya segera menyiapkan bantuan,” ungkap Suharto.

Ledakan tersebut diduga berasal dari petasan yang dibuat salah seorang warga. Warga setempat langsung berlari menuju lokasi untuk mengevakuasi korban dan menenangkan situasi.

Akibat peristiwa itu, satu korban meninggal dunia atas nama Supriyadi (50) karena tertimpa bangunan rumah yang runtuh.

Sementara itu, lima korban lainnya yakni Samsul (22), Riko (25), Faiz (20), Fino (25), dan Kulsum (60) dilarikan ke RSUD Asembagus untuk mendapatkan perawatan medis.

Adapun satu korban lainnya Abdurrahman (15) dirujuk ke RSUD dr Abdoer Rahem karena mengalami luka bakar cukup serius.

Selain korban jiwa dan luka-luka, ledakan ini merusak tujuh rumah warga, dengan satu rumah rata dengan tanah. Kerusakan lain berupa dinding pecah dan atap runtuh.

Kesaksian kepala desa soal insiden ledakan di Dusun Mimbo, suaranya terdengar hingga kantornya.
