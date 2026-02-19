Antisipasi Perang Sarung, Pemkot Surabaya Bakal Patroli Gabungan Selama Bulan Puasa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya akan menggencarkan pengawasan dan patroli selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan intensitas patroli akan ditingkatkan, baik menjelang dan setelah sahur.

“Patroli ini melibatkan OPD terkait, TNI, Polri, serta kelurahan dan kecamatan. Fokus pengawasan diarahkan pada rumah hiburan umum yang berpotensi melanggar aturan, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan ketertiban sosial,” ujar Zaini, Rabu (18/2).

Dia mengungkapkan patroli dilakukan untuk mengantisipasi aktivitas remaja yang dapat memicu kerawanan, seperti perang sarung, tawuran, balap liar, hingga konvoi sahur yang berlebihan.

“Koordinasi dengan TNI dan Polri dilakukan secara intensif di titik-titik rawan,” katanya.

Selain pengawasan dari aparat, Satpol PP juga mengajak peran aktif masyarakat melalui penguatan Kampung Pancasila.

Mulai dari Ketua RT/RW serta tokoh masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan masing-masing.

Menurutnya, pencegahan paling efektif dimulai dari lingkungan terdekat. Kalau sejak awal sudah diawasi, potensi gangguan bisa ditekan.