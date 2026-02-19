JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Antisipasi Perang Sarung, Pemkot Surabaya Bakal Patroli Gabungan Selama Bulan Puasa

Antisipasi Perang Sarung, Pemkot Surabaya Bakal Patroli Gabungan Selama Bulan Puasa

Kamis, 19 Februari 2026 – 12:07 WIB
Antisipasi Perang Sarung, Pemkot Surabaya Bakal Patroli Gabungan Selama Bulan Puasa - JPNN.com Jatim
Ilustrasi perang sarung. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya akan menggencarkan pengawasan dan patroli selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan intensitas patroli akan ditingkatkan, baik menjelang dan setelah sahur.

“Patroli ini melibatkan OPD terkait, TNI, Polri, serta kelurahan dan kecamatan. Fokus pengawasan diarahkan pada rumah hiburan umum yang berpotensi melanggar aturan, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan ketertiban sosial,” ujar Zaini, Rabu (18/2).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan patroli dilakukan untuk mengantisipasi aktivitas remaja yang dapat memicu kerawanan, seperti perang sarung, tawuran, balap liar, hingga konvoi sahur yang berlebihan.

“Koordinasi dengan TNI dan Polri dilakukan secara intensif di titik-titik rawan,” katanya.

Selain pengawasan dari aparat, Satpol PP juga mengajak peran aktif masyarakat melalui penguatan Kampung Pancasila.

Baca Juga:

Mulai dari Ketua RT/RW serta tokoh masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan masing-masing.

Menurutnya, pencegahan paling efektif dimulai dari lingkungan terdekat. Kalau sejak awal sudah diawasi, potensi gangguan bisa ditekan.

Pemkot Surabaya bersama tim gabungan bakal masifkan patroli saat Bulan Ramadan cegah perang sahur
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   perang sahur ramadan 2026 perang sahur surabaya cegah perang sahur perang sarung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU