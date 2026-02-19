Terpisah dari Rombongan, Pendaki Hilang di Gunung Ijen

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:26 WIB
jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Seorang pendaki dilaporkan hilang di jalur pendakian Kawah Ijen, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Rabu (18/2).

Korban diketahui bernama Muhammad Dzikri Maulana warga Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Dia mendaki bersama empat rekannya sekitar pukul 02.00 WIB.

Saat tiba di puncak, korban terpisah dari rombongan. Hingga kini, yang bersangkutan belum kembali dan belum ditemukan.

Informasi kejadian diterima dari unsur Potensi SAR sekitar pukul 20.05 WIB. Pihak keluarga bersama warga sempat melakukan pencarian awal di sekitar lokasi.

Berdasarkan laporan, korban diduga hilang sekitar pukul 08.30 WIB di jalur pendakian Kawah Ijen dengan koordinat 8°3'41.68"S 114°14'45.83"T.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi bergerak menuju lokasi pada pukul 20.24 WIB dan tiba di lokasi kejadian perkara sekitar pukul 21.54 WIB.

Operasi SAR melibatkan tujuh personel rescue. Tim gabungan terdiri atas BPBD Banyuwangi, Polsek Licin, Koramil Licin, KSDA Gunung Ijen, Banyuwangi SAR Independent, serta masyarakat setempat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan pencarian akan dilakukan secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel.

