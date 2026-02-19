JPNN.com

Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Malam Kawasan Berikut Hujan Lebat Disertai Petir

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:06 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Malam Kawasan Berikut Hujan Lebat Disertai Petir - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (19/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan

Siangnya gerimis mengguyur Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Blimbing dan Kedungkandang berawan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Blimbing dan Kedungkandang hujan lebat disertai petir. Klojen, Lowokwaru, dan Sukun berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Kasembon dan Tirtoyudo berawan. Kawasan lainnya hujan lebat disertai petir.

Siangnya Lawang dan Singosari gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
