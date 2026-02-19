JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Puting Beliung Terjang Tulungagung, 15 Rumah Rusak

Puting Beliung Terjang Tulungagung, 15 Rumah Rusak

Kamis, 19 Februari 2026 – 10:45 WIB
Puting Beliung Terjang Tulungagung, 15 Rumah Rusak - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Tulungagung mendata rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (18/2/2026). (ANTARA/HO - Soleh)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Angin puting beliung menerjang Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Akibatnya, 15 rumah warga mengalami kerusakan ringan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tulungagung Teguh Abianto mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan warga.

"Hasil sementara ada 15 rumah terdampak. Mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap, seperti genteng berjatuhan dan asbes rusak," kata Teguh, Rabu (18/2).

Dia memastikan sebagian besar rumah masih bisa ditempati karena tingkat kerusakan tergolong ringan.

Salah satu warga, Siti Solekah (59) menyebut angin kencang datang sekitar pukul 14.30 WIB dari arah barat. Angin sempat membentuk pusaran sebelum merusak atap sejumlah rumah.

"Anginnya berputar dan berlangsung sekitar lima menit. Setelah itu baru turun hujan deras," ujarnya.

Teguh menambahkan pendataan dan asesmen lanjutan akan dilakukan Kamis pagi untuk memastikan jumlah rumah terdampak dan menghitung total kerugian.

"Kami masih lakukan asesmen lanjutan. Data bisa saja bertambah," ucapnya.

Angin puting beliung menerjang Desa Ketanon, Tulungagung, Rabu sore. Sebanyak 15 rumah rusak ringan, BPBD lakukan asesmen dan siapkan bantuan darurat.
Sumber Antara
