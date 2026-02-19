Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Sore Kawasan Berikut Gerimis, Malamnya Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (19/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, dan Semampir berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, dan Semampir masih berawan. Kawasan lainnya gerimis. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 46 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)