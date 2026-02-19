Kecelakaan Beruntun di Batu, Truk Rem Blong Tewaskan Ojol dan 4 Orang Luka-Luka

jatim.jpnn.com, BATU - Kecelakaan beruntun melibatkan lima kendaraan, termasuk satu unit truk, terjadi di Jalan Pattimura, Kota Batu, Rabu (18/2). Insiden tersebut menewaskan satu orang dan empat lainnya mengalami luka-luka.

“Kejadian ini menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat korban mengalami luka-luka," kata Kanit Gakkum Polres Batu Ipda Agus Atang Wibowo

Atang mengatakan kecelakaan diduga dipicu kegagalan fungsi pengereman pada truk.

"Dugaannya karena rem blong sehingga sopir kehilangan kendali dan terjadi benturan,” ujarnya.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Iwan Kurniawan (38) seorang pengemudi ojek daring. Dia mengalami luka dan cedera di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Adapun empat korban luka ringan yakni Frans Ricardo Pakpahan (24), Zezen Ardianto (42), Lilik Yuliani (42), dan Syafa Adinda Yugatan Anggunia Susilo (6). Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu.

Atang menjelaskan truk bernomor polisi N 8640 UG yang dikemudikan Eko Wahyudi (33) awalnya menabrak bagian belakang mobil N 1822 JJ yang dikemudikan Gatot Susilo. Di dalam mobil tersebut terdapat dua korban luka, yakni Lilik dan Syafa.

Truk kemudian terus melaju di jalur menurun dan kembali menabrak mobil B 1613 HZM yang dikemudikan Frans Ricardo Pakpahan.