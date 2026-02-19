Cuaca Jawa Timur 19 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (19/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Madiun, Malang, Pacitan, dan Tuban. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Madiun, Malang, dan Pacitan.

Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Madiun, Pacitan, Probolinggo, dan Sidoarjo. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bojonegoro, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban.

Gerimis mengguyur Jombang dan Ponorogo. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.