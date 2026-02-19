JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jadwal Buka Puasa Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 19 Februari 2026

Jadwal Buka Puasa Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 19 Februari 2026

Kamis, 19 Februari 2026 – 15:33 WIB
Jadwal Buka Puasa Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 19 Februari 2026 - JPNN.com Jatim
Jadwal buka puasa Surabaya dan sejumlah daerah lain di Jatim hari ini. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merilis jadwal buka puasa Surabaya dan daerah sekitar selama Ramadan 2026.

Berikut jadwal buka puasa Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini, Kamis (19/2).

1. Surabaya
Magrib: 17.55 WIB
Isya: 19.06 WIB

Baca Juga:

2. Sidoarjo
Magrib: 17.55 WIB
Isya: 19.06 WIB

3. Gresik
Magrib: 17.56 WIB
Isya: 19.06 WIB

4. Malang
Magrib: 17.57 WIB
Isya: 19.07 WIB

Baca Juga:

5. Kediri
Magrib: 17.58 WIB
Isya: 19.09 WIB

6. Jember
Magrib: 17.52 WIB
Isya: 19.03 WIB

Berikut jadwal buka puasa Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini sesuai yang dicanangkan Kementerian Agama RI.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   jadwal buka puasa jadwal buka Surabaya jadwal buka sidoarjo jadwal buka gresik jadwal buka Malang jadwal buka Kediri jadwal buka jember jadwal buka jombang ramadan 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU