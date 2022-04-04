Jadwal Imsak Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 19 Februari 2026
Kamis, 19 Februari 2026 – 02:00 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merilis jadwal imsak Surabaya dan daerah sekitar selama Ramadan 2026.
Berikut jadwal imsak Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini, Kamis (19/2).
1. Surabaya
Imsak: 04.07 WIB
Subuh: 04.17 WIB
2. Sidoarjo
Imsak: 04.07 WIB
Subuh: 04.17 WIB
3. Gresik
Imsak: 04.07 WIBW
Subuh: 04.17 WIB
4. Malang
Imsak: 04.06 WIB
Subuh: 04.16 WIB
5. Kediri
Imsak: 04.09 WIB
Subuh: 04.19 WIB
6. Jember
Imsak: 04.02 WIB
Subuh: 04.12 WIB
Berikut jadwal imsak Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini sesuai yang dicanangkan Kementerian Agama RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News