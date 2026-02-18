Polisi Turunkan Tim Gegana Sterilkan Rumah Produksi Mercon Meledak di Situbondo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Situbondo meminta bantuan Tim Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur untuk mensterilkan lokasi ledakan petasan di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Rabu (18/2).

Ledakan hebat tersebut mengakibatkan tujuh orang mengalami luka-luka dan satu korban meninggal dunia.

Rumah milik Kulsum (60) ambruk rata dengan tanah setelah terjadi ledakan sekitar pukul 12.00 WIB.

Rumah tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan serbuk dan produksi petasan.

Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie mengatakan pihaknya belum dapat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) karena keterbatasan kemampuan teknis.

“Kami belum bisa melakukan olah TKP karena tidak memiliki kemampuan dan meminta bantuan Tim Gegana Satbrimob Polda Jatim,” kata Bayu di lokasi kejadian, Rabu (18/2).

Saat ini, personel Polres Situbondo telah memasang garis polisi dan mengamankan area sekitar sambil menunggu kedatangan Tim Gegana Satbrimob Polda Jatim untuk melakukan sterilisasi.

Menurut Bayu, di bawah reruntuhan bangunan rumah tersebut diduga masih terdapat sisa serbuk dan bahan petasan yang berpotensi membahayakan.