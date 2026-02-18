Rumah Produksi Petasan di Situbondo Meledak, 1 Tewas 6 Luka

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Rumah warga yang diduga menjadi tempat produksi petasan (mercon) di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Situbondo mengalami ledakan hebat, Rabu (18/2) siang.

Ledakan tersebut mengakibatkan enam orang mengalami luka bakar dan patah tulang, serta satu korban lainnya meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

Rumah yang meledak diketahui milik Kulsum (60). Bangunan tersebut ambruk rata dengan tanah setelah terjadi ledakan sekitar pukul 12.00 WIB.

“Sesuai keterangan saksi warga sekitar lokasi kejadian, ledakan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB,” kata Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie di lokasi kejadian.

Bayu menjelaskan satu korban meninggal dunia atas nama Supriyadi (50) karena tertimpa bangunan rumah yang runtuh.

Sementara itu, lima korban lainnya yakni Samsul (22), Riko (25), Faiz (20), Fino (25), dan Kulsum (60) dilarikan ke RSUD Asembagus untuk mendapatkan perawatan medis.

Adapun satu korban lainnya Abdurrahman (15) dirujuk ke RSUD dr Abdoer Rahem karena mengalami luka bakar cukup serius.

“Untuk korban Abdurrahman dirujuk ke RSUD dr Abdoer Rahem karena luka bakarnya sekitar 90 persen,” ujar Bayu.