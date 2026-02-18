Atap Kampus UINSA Surabaya Runtuh, Ini Penjelasan Pihak Kampus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Plt Biro AUPK sekaligus Kabag Umum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Ratna Indriyati membenarkan insiden ambrolnya atap di kampusnya.

Ratna mengatakan insiden itu terjadi di sisi utara Gedung Terpadu Kampus II di kawasan Gunung Anyar. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.20 WIB.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Ambrolnya plafon diduga kuat dipicu cuaca ekstrem.

“Betul, berdasarkan informasi dari tim di Kampus Gunung Anyar, kejadiannya akibat angin kencang disertai hujan,” ujar Ratna.

Ratna menjelaskan sesaat setelah kejadian, pihak kampus langsung melakukan pembersihan material plafon yang runtuh.

“Alhamdulillah sore tadi langsung dilakukan pembersihan dan segera dikerjakan perbaikannya. Semoga cepat bisa kami selesaikan,” katanya.

Terkait kerugian, Ratna mengaku hingga kini pihak kampus masih belum menghitung secara detail nilai kerusakan material.

“Kalau kerugian dari material plafon, belum kita hitung. Yang jelas secepatnya akan kami perbaiki,” tuturnya.