Atap Kampus II UINSA Gunung Anyar Ambrol

Rabu, 18 Februari 2026 – 19:37 WIB
Atap plafon teras Gedung Fahum–FST UINSA Kampus II Gunung Anyar Surabaya ambrol usai salat dzuhur. Beruntung tidak ada korban. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Atap plafon teras belakang Gedung Fakultas Adab dan Humaniora (Fahum) – Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Kampus II Gunung Anyar ambrol, Rabu (18/2).

Peristiwa tersebut sempat direkam mahasiswa dalam sebuah video berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik atap ambrol sekitar pukul 12.00 WIB, tak lama setelah waktu salat zuhur.

Salah satu mahasiswa UINSA bernama Atoilah mengatakan kejadian berlangsung secara tiba-tiba. Menurutnya, kondisi plafon sebelumnya memang sudah terlihat menggantung.

“Lokasinya di Fahum Kampus 2. Kira-kira setelah selesai waktu zuhur siang tadi (ambrol),” kata Atoilah. 

Dia menyebut plafon sempat menggantung beberapa saat sebelum akhirnya runtuh dengan suara keras. Beruntung, tidak ada mahasiswa maupun staf yang berada tepat di bawah lokasi saat kejadian.

“Ambrolnya tiba-tiba, awalnya menggantung pelan lalu runtuh keras ke bawah. Tidak ada yang tertimpa,” ujarnya.

Setelah insiden tersebut, petugas kampus langsung melakukan pembersihan puing-puing atap yang berserakan di area teras.

Atap plafon teras Gedung Fahum–FST UINSA Kampus II Gunung Anyar Surabaya ambrol usai salat dzuhur. Beruntung tidak ada korban.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

