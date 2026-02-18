Terungkap, Inilah Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Sungai Bengawan Solo Gresik

JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 18:00 WIB
Mayat pria tanpa identitas ditemukan di Sungai Bengawan Solo daerah Desa Randuboto, Selasa (17/2) sekitar pukul 09.00 WIB. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Polisi mengungkapkan identitas mayat pria yang ditemukan di Bengawan Solo, Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Gresik, Selasa (17/2).

Jenazah pria yang ditemukan pertama kali oleh nelayan itu ialah Suparman berusia 97 tahun yang merupakan warga Bojonegoro.

Kasi Humas Polres Gresik Iptu Hepi Muslih Riza menjelaskan korban ternyata dilaporkan hilang sejak beberapa hari lalu.

"Benar identitas tersebut warga Kelurahan Banjarejo, Bojonegoro," kata Hepi, Rabu (18/2).

Korban sebelumnya hidup sebatangkara, pihak keluarga pun menerima kematian dan menganggap musibah.

"Korban tenggelam berdomisili di Baureno, sudah dapat berkomunikasi dengan tindak lanjut akan diambil pihak keluarga yang berdomisili di Baureno," ujarnya.

"Keluarga sudah dihubungi. Membenarkan kalau mayat keluarganya dan menerima kejadian takdir ini," imbuh dia.

Sebelumnya, warga Kecamatan Sidayu, Gresik digegerkan dengan penemuan mayat di daerah Bengawan Solo. Peristiwa penemuan mayat itu terjadi pada Selasa (17/2) sekitar pukul 09:00 WIB.

