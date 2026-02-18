Dindik Jatim Ajak Pelajar Isi Ramadan dengan Pesantren hingga Bakti Sosial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jawa Timur menggagas Gerakan Ramadan Pendidikan Berdampak 1447 Hijriah untuk mengajak para siswa mengisi bulan suci dengan berbagai kegiatan positif, produktif, dan bermakna.

Gerakan ini menyasar seluruh satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur, meski dalam kondisi berpuasa dan di tengah masa libur sekolah yang relatif panjang.

Program tersebut telah disosialisasikan langsung oleh Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai dalam Rapat Koordinasi secara virtual yang diikuti pejabat eselon III dan IV, kepala UPT, kepala cabang dinas, serta jajaran struktural lainnya, Rabu (18/2).

Berdasarkan kalender pendidikan, libur awal Ramadan ditetapkan pada 16–22 Februari 2026. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kembali berlangsung pada 23 Februari–15 Maret 2026, sedangkan libur Idulfitri dijadwalkan 16–29 Maret 2026, dan siswa masuk sekolah kembali pada 30 Maret 2026.

Aries menyebut gerakan ini melibatkan ribuan sekolah di Jawa Timur, mulai dari 439 SMA negeri dan 1.083 SMA swasta, serta 299 SMK negeri dan 1.868 SMK swasta.

“Ramadan bukan alasan untuk melambat. Justru ini momentum untuk meningkatkan kualitas diri, pelayanan, dan kinerja pendidikan,” ujar Aries.

Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang pembentukan karakter yang berdampak nyata bagi peserta didik dan lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, setiap SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menyelenggarakan minimal tiga kegiatan selama Ramadan yang mencerminkan empat pilar utama, yaitu menguatkan spiritualitas, meningkatkan produktivitas, menebar kepedulian, serta mendorong inovasi.