Dindikbud Madiun Sesalkan Aksi Pembobolan SDN Tiron 02, Minta Keamanan Diperketat

jatim.jpnn.com, MADIUN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Madiun menyesalkan terjadinya pencurian disertai pembobolan di SDN Tiron 02, Desa Tiron, Selasa (17/2).

Aksi pencurian tersebut terjadi saat sekolah sedang menjalani libur panjang. Dalam peristiwa itu, pelaku menggondol belasan unit chromebook, satu laptop, serta satu hard disk yang disimpan di ruang penyimpanan sekolah.

Aksi pencurian diduga berlangsung pada dini hari dan berjalan mulus karena kamera pengawas (CCTV) di sekolah tersebut diketahui tidak berfungsi sejak sekitar tiga bulan terakhir.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) kepolisian menunjukkan pelaku masuk ke ruang penyimpanan dengan cara mencongkel jendela. Kerugian yang dialami sekolah ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Madiun Suparnoto mengungkapkan pihaknya telah berulang kali mengingatkan sekolah agar lebih memperhatikan keamanan inventaris, khususnya barang-barang elektronik bernilai tinggi.

“Kami dari dinas sudah mengimbau agar barang-barang inventaris dijaga keamanannya dengan baik,” ujar Arif, Rabu (18/2).

Baca Juga: Polisi Duga Pelaku Pembobolan SD Negeri di Madiun Lebih dari Satu Orang

Dia menambahkan imbauan tersebut meliputi pemasangan dan perawatan CCTV agar selalu siap beroperasi, pemasangan teralis pada jendela, serta penggunaan pintu berlapis sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan.

Ke depan, Dindikbud Kabupaten Madiun berencana menerbitkan surat edaran resmi yang berisi langkah-langkah pengamanan untuk seluruh satuan pendidikan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.