Indah Kurniawati Minta Program MBG Diawasi Bersama oleh Masyarakat

Rabu, 18 Februari 2026 – 13:08 WIB
Indah Kurniawati saat melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya untuk dukung SDM unggul. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digelar bersama mitra kerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Gebang Putih, Surabaya, Sabtu (14/2).

Kegiatan ini menghadirkan anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati, I sebagai narasumber utama. Dia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang hadir serta menegaskan komitmennya mengawal program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan pada periode keempatnya di DPR RI, dirinya kini bertugas di Komisi IX setelah sebelumnya tiga periode berada di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.

“Di Komisi IX, kami bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” ujar Indah.

Dia juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.

Menurut Indah, MBG merupakan bagian dari realisasi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pembangunan SDM, kata dia, tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mental dan moral. Karena itu, intervensi gizi dilakukan sejak dalam kandungan, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar SMA. Ke depan, program ini juga diharapkan dapat menjangkau kelompok lansia.

Program MBG dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur-dapur yang telah disiapkan pemerintah. Indah menekankan pentingnya peran masyarakat, khususnya para ibu, dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan.

