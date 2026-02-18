Fatma Saifullah Yusuf Kagum Fasilitas Modern IIK Bhakta Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata (IIK Bhakta) mendapat perhatian khusus dari Fatma Saifullah Yusuf istri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan ke kampus tersebut pada Sabtu (7/2).

Dalam kunjungannya, Fatma meninjau langsung sejumlah fasilitas utama yang menjadi penunjang mutu pendidikan di IIK Bhakta.

Peninjauan dimulai dari Auditorium sebagai pusat kegiatan akademik, dilanjutkan ke Adipadma Sport Hall, serta Laboratorium Anatomi Digital yang memanfaatkan teknologi modern dalam proses pembelajaran mahasiswa.

Perhatian Fatma kemudian tertuju pada Laboratorium Dental Simulator Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), salah satu fasilitas unggulan IIK Bhakta. Di laboratorium ini, mahasiswa FKG dapat mengasah keterampilan klinis melalui simulasi yang menyerupai kondisi nyata sebelum terjun langsung melayani pasien.

“Saya sangat kagum melihat fasilitas yang dimiliki IIK Bhakta. Tidak hanya lengkap dan modern, tetapi juga mencerminkan kualitas kampus kesehatan yang telah terakreditasi unggul,” ujar Fatma.

Menurutnya, keberadaan institusi pendidikan kesehatan terakreditasi unggul di daerah seperti Kediri merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan tinggi di Indonesia semakin merata.

"IIK Bhakta mampu menjadi role model dalam pengembangan pendidikan kesehatan berbasis teknologi dan kebutuhan masyarakat," kata Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial RI itu.

Selain fasilitas, Fatma juga mengapresiasi keberadaan Program Studi Fisioterapi di IIK Bhakta. Menurutnya, fisioterapi memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam rehabilitasi dan pemulihan fungsi gerak.