Indah Kurniawati: MBG Harus Sukses Demi SDM Unggul Indonesia

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja digelar di Gedung Maerokotjo Rewwin, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (13/2) siang.

Kegiatan ini menghadirkan anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya, Indah mengapresiasi antusiasme para peserta dan menegaskan komitmennya mengawal program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: 53 Dapur MBG di Tulungagung Belum Kantongi Sertifikat Higiene

Dia menjelaskan Komisi IX DPR RI bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Menurut Indah, Program MBG merupakan bagian dari visi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Program tersebut berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang bertugas memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

“MBG harus sukses. Boleh saja kita memiliki sumber daya alam melimpah dan teknologi canggih, tetapi tanpa SDM yang unggul secara fisik, mental, dan moral, semuanya akan sia-sia,” ujar Indah.

Dia menilai keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada penurunan stunting, tetapi juga memberi efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi.