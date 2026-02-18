Tiga Pendaki Perempuan Dikepung Monyet Saat Turun Gunung Budeg

JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 11:06 WIB
Petugas Damkar Tulungagung mengevakuasi tiga pendaki perempuan yang sempat dikerubungi kawanan monyet saat menuruni Gunung Budeg, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (17/2/2026). (ANTARA/HO - Damkar Tulungagung)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulungagung mengevakuasi tiga pendaki perempuan yang dikepung kawanan monyet saat menuruni Gunung Budeg, Selasa (17/2).

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi DPKP Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan, ketiga pendaki tersebut masih berstatus pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Tulungagung.

"Mereka mendaki sejak pagi dan berhasil mencapai puncak. Saat turun, kawanan monyet mendekat dan mengerubungi mereka," kata Iwan.

Dia menjelaskan peristiwa bermula ketika salah satu pendaki membuka makanan ringan saat perjalanan turun. Bau makanan diduga menarik perhatian kawanan monyet yang kemudian mendekat dan mengitari ketiganya.

Meski makanan telah diberikan, kawanan monyet tidak segera menjauh. Para pendaki pun panik dan khawatir diserang, sehingga salah satu dari mereka menghubungi petugas Damkar untuk meminta bantuan.

Menerima laporan tersebut, tim DPKP segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi sekaligus mengawal ketiga pendaki keluar dari area tersebut.

"Kami siapkan langkah pengamanan, termasuk petasan untuk menghalau jika diperlukan. Namun saat tim tiba, kawanan monyet mulai menjauh," ujarnya.

Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Ketiga pendaki berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, hanya mengalami syok dan luka lecet ringan.

Sumber Antara
