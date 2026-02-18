JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Terpeleset, Pendaki Asal Jember Patah Kaki saat Mendaki Gunung Rante Ijen

Terpeleset, Pendaki Asal Jember Patah Kaki saat Mendaki Gunung Rante Ijen

Rabu, 18 Februari 2026 – 12:37 WIB
Terpeleset, Pendaki Asal Jember Patah Kaki saat Mendaki Gunung Rante Ijen - JPNN.com Jatim
Pendaki asal Jember mendapatkan penanganan medis setelah berhasil dievakuasi dari Gunung Rante, Banyuwangi, jawa Timur. Selasa (17/2/2026) ANTARA/HO-Kantor SAR Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan Banyuwangi mengevakuasi seorang pendaki yang terpeleset dan mengalami patah tulang pada kaki kirinya saat mendaki di Gunung Rante, kawasan Gunung Ijen, Selasa.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan, operasi evakuasi tersebut melibatkan tim SAR gabungan dari Satgas Gunung Rante, Damkar Banyuwangi, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polsek Licin, BKSDA Ijen, serta masyarakat setempat.

"Evakuasi terhadap pendaki Ahmad Saoqilah (20) warga Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, ini dilaksanakan dengan cepat dan tepat oleh tim SAR gabungan," kata Oka Astawa, Selasa.

Baca Juga:

Dia menjelaskan setelah Kantor SAR Banyuwangi menerima laporan adanya pendaki yang terpeleset dan membutuhkan pertolongan, tim segera bergerak menuju lokasi kejadian di kawasan Gunung Ijen.

Setibanya di lokasi, tim SAR langsung berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan proses evakuasi di medan yang cukup terjal.

"Pendaki dievakuasi dalam keadaan selamat pada pukul 16.15 WIB dan setelah mendapatkan penanganan medis dasar di lokasi," ujarnya.

Baca Juga:

Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Oka mengimbau para pendaki agar selalu mengutamakan keselamatan dengan mempersiapkan kondisi fisik serta perlengkapan pendakian secara matang sebelum melakukan aktivitas di gunung. (antara/mcr12/jpnn)

Pendaki asal Jember terpeleset dan patah kaki saat mendaki Gunung Rante Ijen, berhasil dievakuasi tim SAR Banyuwangi.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pendaki terpeleset pendaki terjatuh gunung ranten banyuwangi pasar banyuwangi pendaki patah kaki evakuasi pendaki wisata gunung ijen kecelakaan pendakian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU