Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis, Malamnya Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (18/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Dau, Donomulyo, Jabung, Ngantang, Pujon, Tumpang, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sore Ampelgading, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kasembon, Pagak, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.