JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis, Malamnya Berawan

Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis, Malamnya Berawan

Rabu, 18 Februari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis, Malamnya Berawan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (18/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Baca Juga:

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Dau, Donomulyo, Jabung, Ngantang, Pujon, Tumpang, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Baca Juga:

Siang dan sore Ampelgading, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kasembon, Pagak, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cauca malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU