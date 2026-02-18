JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hati-hati Saat Melintas! Ratusan Jalan Berlubang di Pantura Situbondo

Hati-hati Saat Melintas! Ratusan Jalan Berlubang di Pantura Situbondo

Rabu, 18 Februari 2026 – 09:44 WIB
Hati-hati Saat Melintas! Ratusan Jalan Berlubang di Pantura Situbondo - JPNN.com Jatim
Anggota Satlantas Polres Situbondo, jawa Timur, menandai jalan rusak berlubang. Selasa (17/2/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sat Lantas Polers Situbondo mengingatkan pengendara roda dua maupun roda empat agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur pantura Situbondo.

Pasalnya, terdapat ratusan titik jalan rusak berupa lubang dan gelombang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan pihaknya mengimbau pengendara untuk mengurangi kecepatan demi menghindari kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga:

"Ada ratusan titik jalan rusak seperti berlubang dan bergelombang, dan saat ini sedang dalam proses perbaikan. Jalan rusak ini berpotensi menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas," ujar Nanang, Selasa (17/2).

Menurut Nanang, perbaikan jalur pantura yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali saat ini dikebut oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur.

Dia menjelaskan ratusan titik jalan rusak tersebar mulai dari ujung barat perbatasan Situbondo–Probolinggo hingga ujung timur perbatasan Situbondo–Banyuwangi.

Baca Juga:

"Jalur pantura Situbondo sepanjang 110 kilometer, dari ratusan titik jalan rusak, sebagian sudah diperbaiki dan sebagian lagi masih berproses," katanya.

Perbaikan jalan pantura menjelang arus mudik Lebaran 2026, lanjut Nanang, juga dilakukan di kawasan perkotaan Situbondo yang selama ini kerap mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ratusan titik jalan rusak di jalur pantura Situbondo membahayakan pengendara. Polisi imbau kurangi kecepatan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   jalan rusak jalan rusak pantura jalur pantura situbondo mudik Lebaran 2026 Polres Situbondo bbpjn jatim kecelakaan lalu lintas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU