Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Sejumlah Kawasan Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (18/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo masih berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis. Beberapa jam kemudian hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)