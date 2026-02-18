Cuaca Jawa Timur 18 Februari 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (18/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Jombang dan Nganjuk. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Madiun, Malang, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya Jombang dan Nganjuk masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Malang, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Magetan. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)