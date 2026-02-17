Sidak Pasar Dukuh Kupang, Khofifah Temukan Kenaikan Harga Telur & Daging Ayam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pemantauan harga bahan pokok menjelang Ramadan di Pasar Dukuh Kupang, Selasa (17/2).

Dalam sidak tersebut, Khofifah menemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis, terutama telur ayam dan daging ayam.

Selain itu, dia juga mencatat pasokan minyak goreng Minyakita mengalami penurunan dalam dua pekan terakhir yang berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Untuk Minyakita, dalam dua minggu terakhir memang terjadi pengurangan suplai. Sejak kemarin saya sudah meminta agar pasokannya segera ditambah,” ujar Khofifah di sela-sela sidak.

Menurutnya, kenaikan harga dan berkurangnya stok beberapa komoditas dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan serta perayaan Imlek.

Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di pasar.

“Ketika permintaan meningkat sementara suplai tetap, tentu berdampak pada kenaikan harga bahan pokok tertentu,” katanya.

Gubernur dua periode itu menyatakan telah menginstruksikan penambahan pasokan, khususnya untuk Minyakita, telur ayam, dan daging ayam, guna menekan lonjakan harga dan menjaga stabilitas pasar.