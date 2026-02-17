JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Bengawan Solo Gresik

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Bengawan Solo Gresik

Selasa, 17 Februari 2026 – 19:37 WIB
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Bengawan Solo Gresik - JPNN.com Jatim
Mayat pria tanpa identitas ditemukan di Sungai Bengawan Solo daerah Desa Randuboto, Selasa (17/2) sekitar pukul 09.00 WIB. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Mayat pria tanpa identitas ditemukan di Sungai Bengawan Solo daerah Desa Randuboto, Selasa (17/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Penemuan mayat itu terekam dalam video amatir salah seorang nelayan saat beraktivitas di Bengawan Solo, daerah Desa Randuboto. Dalam video tersebut tampak mayat tersebut ditemukan mengapung mengikuti arus air bengawan solo.

Nelayan yang menemukan mayat kemudian membawanya ke pinggir sungai dan menalinya dengan rafia agar tidak terbawa arus.

Baca Juga:

Kondisi mayat dalam video tersebut tampak menghitam dan diperkirakan meninggal dunia tiga hari lalu. Adapun ciri-ciri mayat tersebut ditemukan dengan kondisi kaku tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana panjang.

Penemuan mayat dengan jenis kelamin pria dan tanpa identitas itu kemudian dilaporkan oleh warga ke pihak terkait. Petugas kepolisian dan tim medis pun mendatangi lokasi setelah menerima laporan penemuan mayat tersebut.

Kapolsek Sidayu Iptu Suharto membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat di bengawan solo derah Randuboto itu.

Baca Juga:

"Ya, benar masih evakuasi ke kamar jenazah RSUD," kata Suharto  saat dikonfirmasi.

Pihaknya masih belum bisa mengidentifikasi lebih jauh identitas mayat tersebut yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di RSUD.

Nelayan di Gresik temukan mayat pria mengapung di Sungai Bengawan Solo
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GRESIK temuan mayat pria gresik temuan mayat sungai sungai bengawan solo gresik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU