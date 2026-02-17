Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Bengawan Solo Gresik

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Mayat pria tanpa identitas ditemukan di Sungai Bengawan Solo daerah Desa Randuboto, Selasa (17/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Penemuan mayat itu terekam dalam video amatir salah seorang nelayan saat beraktivitas di Bengawan Solo, daerah Desa Randuboto. Dalam video tersebut tampak mayat tersebut ditemukan mengapung mengikuti arus air bengawan solo.

Nelayan yang menemukan mayat kemudian membawanya ke pinggir sungai dan menalinya dengan rafia agar tidak terbawa arus.

Kondisi mayat dalam video tersebut tampak menghitam dan diperkirakan meninggal dunia tiga hari lalu. Adapun ciri-ciri mayat tersebut ditemukan dengan kondisi kaku tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana panjang.

Penemuan mayat dengan jenis kelamin pria dan tanpa identitas itu kemudian dilaporkan oleh warga ke pihak terkait. Petugas kepolisian dan tim medis pun mendatangi lokasi setelah menerima laporan penemuan mayat tersebut.

Kapolsek Sidayu Iptu Suharto membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat di bengawan solo derah Randuboto itu.

"Ya, benar masih evakuasi ke kamar jenazah RSUD," kata Suharto saat dikonfirmasi.

Pihaknya masih belum bisa mengidentifikasi lebih jauh identitas mayat tersebut yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di RSUD.