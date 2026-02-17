4 Anak di Lamongan Tenggelam di Waduk Setelah Salat Subuh, 3 Tewas

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Masyarakat Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan digegerkan dengan insiden empat anak tenggelam di waduk setempat, Selasa (17/2) pagi.

Keempat anak itu terdiri dari NR (13), RZ (9), UK (6), dan AA (11). Mereka semua warga Desa Menongo, Sukodadi, Lamongan.

Kapolsek Sukodadi Iptu M Sokep mengatakan salah satu anak yaitu AA selamat, sedangkan tiga lainnya, yakni NR, RZ, dan UK meninggal dunia.

Sokep menjelaskan berdasarkan keterangan saksi saksi, sekitar pukul 05.00 WIB, keempat anak tersebut bermain di musala setelah salat Subuh.

“Keempat korban tidak langsung pulang. Mereka sempat ditanya oleh salah satu warga dan menjawab hendak jalan-jalan pagi,” jelas Sokep.

Setibanya di Waduk Desa Menongo, salah satu korban diduga terpeleset lalu jatuh ke dalam air. Teman korban berusaha menolong, namun karena tidak bisa berenang, justru ikut tenggelam.

Warga yang melintas di sekitar lokasi mendengar teriakan, serta segera memberikan pertolongan.

“Korban yang selamat AA, sempat ikut tertarik ke dalam air namun berhasil berteriak meminta pertolongan,” kata dia.