Tekan Stunting, Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Mojokerto

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja digelar di Kantor Desa Bicak, Kabupaten Mojokerto pada Jumat (13/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kemitraan Komisi IX DPR RI dalam menyampaikan langsung program prioritas pemerintah kepada masyarakat.

Acara tersebut menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M Yahya Zaini yang diwakili oleh Tenaga Ahli DPR RI M Sam’ani Kurniawan.

Dalam sambutannya, Sam’ani menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Komisi IX DPR RI untuk terus hadir di tengah masyarakat guna menyosialisasikan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menjelaskan Komisi IX DPR RI memiliki delapan mitra kerja dan secara konsisten turun langsung ke lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan utuh, termasuk terkait Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak dapat terwujud tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Karena itu, ia berharap warga Desa Bicak tidak hanya memahami tujuan Program MBG, tetapi juga dapat menyebarkan informasi tersebut kepada lingkungan sekitar.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, Indonesia perlu membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, serta terbebas dari stunting dan gizi buruk.