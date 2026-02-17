Pemkot Surabaya Sebut Tumpukan Sampah Pemicu Banjir di Tambak Osowilangun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Banjir yang melanda kawasan Tambak Osowilangun, Surabaya pada Senin (16/2) dipicu karena tumpukan sampah.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan temuan tersebut berdasarkan penelusuran di lapangan untuk mencari tahu penyebab utama banjir di kawasan tersebut.

“Setelah surut, kami langsung mengecek lokasi usai menangani genangan di kawasan Osowilangun, yang terjadi akibat hujan deras dan diperparah oleh Banjir Rob, karena kenaikan muka air laut,” ujar Hidayat.

Begitu turun ke lapangan, petugas memastikan kondisi saluran, serta fokus membersihkan sampah di dalam saluran bawah jalan agar aliran kembali normal.

“Pengerukan masih terus dilakukan secara bertahap supaya tidak ada lagi material yang menghambat aliran air” kata Hidayat.

Dia menambahkan lokasi penanganan berada di Sungai Kalianak. Gorong-gorong yang sebelumnya tertutup kini dibuka agar proses pembersihan berjalan optimal.

“Apabila diperlukan, akses di sekitar lokasi juga ditutup sementara demi kelancaran pengangkutan sampah,” imbuhnya.

Selain penanganan di lapangan, pihaknya juga terus mengoptimalkan operasional rumah pompa serta memperkuat koordinasi lintas instansi sebagai langkah pencegahan ke depan.