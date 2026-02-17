Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis Pagi-Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (17/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan ringan atau gerimis. Blimbing dan Kedungkandang berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Kedungkandang berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bantur, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kromengan, Lawang, Pagak, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sore gerimis mengguyur Kasembon, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pakis, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.