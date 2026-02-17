JPNN.com

Turis Thailand Jadi Korban Pencurian di Bromo, 7 Koper dan Paspor Raib

Selasa, 17 Februari 2026 – 09:34 WIB
Wisatawan asal Thailand bersama anggota kepolisian saat mencari keberadaan koper yang hilang di salah satu rumah warga yang dicurigai. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Liburan rombongan wisatawan asal Thailand ke kawasan Gunung Bromo berubah menjadi mimpi buruk. Tujuh koper berisi barang berharga milik mereka raib digasak pencuri saat kendaraan diparkir di pendopo Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada Minggu (15/2) pagi.

Kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Kejadian bermula saat rombongan wisatawan diantar menuju Bromo menggunakan minibus Toyota Hiace. Seluruh koper disimpan di dalam kendaraan yang diparkir di area pendopo pemberhentian bus. Sopir dan wisatawan turun sejenak, sedangkan mobil dalam kondisi terkunci.

Namun, saat kembali mereka menemukan kejanggalan. Pintu mobil yang sebelumnya terkunci terasa sulit dibuka.

“Saat dibuka, kondisi di dalam sudah berantakan. Koper yang semula tersusun rapi sudah acak-acakan. Setelah dicek, tujuh koper hilang,” ujar Jhonni, agen travel yang menangani rombongan tersebut.

Sontak para wisatawan panik, bahkan sempat muncul kecurigaan terhadap pihak travel karena tidak ditemukan tanda kerusakan mencolok pada kendaraan.

Situasi berubah setelah salah satu koper terlacak melalui GPS.

“Titik terakhir terdeteksi di Jalan Bogowonto, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo,” katanya.

Tujuh koper turis Thailand raib saat parkir di jalur wisata Bromo. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah, paspor ikut hilang.
